LANCE LIVRE 12-05-2023

Quatro anos da Central de Segurança

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), lembrou ontem que a Central de Segurança Integrada (CSI) completou quatro anos.



1,3 mil câmeras

Trata-se de um espaço com mais de 1,3 mil câmeras, entre dispositivos instalados nas ruas da cidade e em todas as escolas municipais, “sob o olhar atento da GCM, da Polícia Militar e de demais forças policiais da cidade”.



Monitoramento

O espaço realiza o monitoramento em pontos estratégicos e, apenas no ano passado, 90% dos chamados atendidos pela GCM foram feitos a partir de informações do CSI.



Ocorrências

Entre as principais ocorrências atendidas pela CSI, destacam-se a recuperação de 193 veículos furtados ou roubados; flagrante e atendimento a 175 ocorrências de furto ou roubo; e 199 auxílios em acidentes de trânsito e atropelamentos.



Audiência

A Secretaria de Meio Ambiente convoca a população para a audiência pública sobre o projeto de minuta de lei de criação do Plano de Gestão dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos no município. (Leia detalhas na página 4 de Cidades).



Terça-feira

O evento será realizado na próxima terça-feira (16/05), às 16 horas, no auditório do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na Rua General Francisco Glicério, 1.334, no Centro. Além da apresentação do material citado, o encontro tem o objetivo de acolher as manifestações dos presentes e providenciar as adequações pertinentes no texto, para envio à Câmara de Suzano.