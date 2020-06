Lance Livre 12-06-2020

Exoneração

O médico Luiz Antônio do Nascimento pediu exoneração do cargo de diretor-geral do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

Foi secretário

de Saúde

Luiz Antônio já foi secretário de Saúde de Ferraz. O pedido de saída foi informado ao governo do Estado.

Vice de

Priscila Gambale

Ele deixa o cargo para disputar as eleições. Filiado ao Podemos, a expectativa é de ser candidato a prefeito ou vice na chapa da educadora Priscila Gambale (PSD), irmã do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL).

Sincomércio

O comércio do Alto Tietê reabre hoje com algumas restrições, e isso pegou de surpresa o Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), que estava projetando um protocolo de retomada para a próxima terça-feira (16).

Decisão

A decisão adotada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) de retomar o comércio na região agrada ao Sincomércio, principalmente pelo fato de o retorno das atividades ocorrer justamente no Dia dos Namorados, data importante do calendário para os comerciantes.

Surpresa

“Fomos pegos de surpresa, mas uma surpresa boa. Estávamos trabalhando desde que soubemos que nossa faixa (no Plano São Paulo) havia mudado para Laranja. Mantivemos o protocolo e oferecemos cursos para o dia 16 (de junho, segunda data para retorno). Aí recebemos a notícia de que será a partir de amanhã (hoje)”, comemorou o presidente do sindicato, Valterli Martinez, em entrevista ao repórter do DS, Daniel Marques.

Orientação

Agora, o Sincomércio está orientando os clientes para que se dirijam com calma às lojas, evitem levar muitas pessoas e respeitem a distância umas das outras.

Responsabilidade

Martinez pediu responsabilidade diante do momento em que o comércio necessita de vendas, enquanto em paralelo, as pessoas precisam preservar a saúde.