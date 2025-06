LANCE LIVRE 12-06-2025

Novo dirigente de Ensino em Suzano

A Diretoria Regional de Ensino de Suzano, órgão que representa a Secretaria Estadual de Educação, tem novo dirigente. O educador Leonardo Fernandes Felicio esteve, nesta semana, no gabinete do prefeito Pedro Ishi (PL) para se apresentar e colocar a diretoria à disposição para parcerias.



Alinhamento

Ao lado da secretária de Educação, Renata Priscila, o prefeito afirmou que a reunião serviu de alinhamento e para formatação de nova parceria.



Compromisso

“O encontro foi mais uma oportunidade de reafirmarmos nosso compromisso conjunto com a educação de qualidade no município suzanense”, disse o prefeito. “Educação é prioridade”, acrescentou.



Audiência na Câmara de Mogi

A Câmara de Mogi das Cruzes recebe nesta quinta-feira, 12, a partir das 9 horas, profissionais da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) para audiência pública.

Comissão Permanente

O vereador Bi Gêmeos (PSD), que é presidente da Comissão Permanente de Cultura, Esporte e Turismo do Legislativo, será o anfitrião do evento, marcado para acontecer no Auditório Vereador Tufi Elias Andery.





Exposição ‘Arte na Rua’

A Secretaria de Cultura de Suzano está promovendo a exposição “Arte na Rua”, evento gratuito e aberto ao público. A mostra ocorre aos sábados, das 10 às 17 horas, em frente ao Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

Quem passar pelo local pode aproveitar a oportunidade para apreciar gratuitamente a variedade de linguagens artísticas como esculturas produzidas com materiais recicláveis, artes feitas com estruturas de bambu, charges, poesias e pinturas em tela. O projeto, que foi relançado no último mês e tem curadoria do artista Roberto de Lima Dorta, reúne dez artistas que possuem cem obras ao total. A atividade se estenderá até o dia 28 deste mês.