Lance Livre 12-08-2020

Celso Russomanno

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), recebeu, na Prefeitura, o deputado federal Celso Russomanno, que é o vice-líder do governo na Câmara Federal, e o deputado estadual, Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor. Os dois são do partido Republicanos.

Emendas

A conversa foi sobre futuras emendas parlamentares, o combate à pandemia do novo coronavírus e como Mogi se preparou para enfrentar a maior crise de saúde dos últimos 100 anos.

Pré-candidatura

Neste mês de agosto, o diretório paulistano do Republicanos confirmou a pré-candidatura do deputado federal Celso Russomanno à Prefeitura de São Paulo.

Chapa

O parlamentar vinha sendo cotado para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de reeleição do atual mandatário da cidade, Bruno Covas (PSDB), segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

PT de Suzano

O PT de Suzano realizou plenária virtual para “construção participativa” do Programa de Governo sobre "Cidade Segura".

Ao vivo pelo Facebook

A atividade, com transmissão ao vivo pelo Facebook, contou com a participação dos dirigentes, pré-candidatos a vereador e do pré-candidato a prefeito Derli Dourado.

Benedito Mariano

O PT convidou o ex-ouvidor das Polícias do Estado, Benedito Mariano, mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP. Mariano é professor da Faculdade de Direito de Santa Maria-RS.

Rádio e TV

Os pré-candidatos das Eleições Municipais de 2020 que porventura apresentem programas de rádio e televisão deverão se afastar das suas atividades desde ontem.

Data prevista

A data foi prevista pela Emenda Constitucional nº 107/2020, que adiou as eleições em razão da pandemia de Covid-19.