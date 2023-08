LANCE LIVRE 12-08-2023

Viviane Strelec assume em Poá

A jornalista Viviane Strelec assume, na segunda-feira (14), o cargo de diretora de Comunicação da Prefeitura de Poá.



Depois de mais de 15 anos

Ela encerrou, esta semana, suas atividades como assessora de imprensa e assessora parlamentar do ex-deputado estadual Estevam Galvão depois de mais de 15 anos.



Agradecimento

“Agradeço ao deputado Estevam Galvão pela oportunidade e confiança que deposita em meu trabalho. Mais do que isso, agradeço pelos ensinamentos, pela amizade e parceria nestas quase duas décadas. A ele, toda minha admiração, reconhecimento e gratidão”, disse a jornalista. Ela também agradeceu a prefeita de Poá, Márcia Bin, pelo convite e afirmou que se compromete a fazer o melhor no exercício do cargo.





Servidora aposentada

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu a servidora Vilma Bernardino Artusi no gabinete para homenageá-la em seu último dia de trabalho após 34 anos de contribuição à administração municipal.



Familiares

Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo suzanense também recepcionou os familiares da funcionária, que completa 75 anos de vida nesta quinta-feira (10/08).



Santa Adélia

Natural de Santa Adélia, cidade a noroeste do Estado de São Paulo, Vilma reside em Suzano desde os 13 anos de idade, tendo iniciado sua carreira no Poder Público em 1980, quando ingressou no setor de serviços gerais do Gabinete, onde trabalhou por toda sua passagem pela Prefeitura exercendo cargos como auxiliar e coordenadora do departamento.