LANCE LIVRE 12-08-2025

Damasio visita escolas beneficiadas com tecnologia
O deputado estadual Marcos Damasio realizou visitas institucionais a duas escolas estaduais de Mogi das Cruzes que estão recebendo equipamentos tecnológicos indicados por seu mandato.
Supervisão
Ao lado da supervisora educacional da Unidade Regional de Ensino, Geane Batani, o parlamentar esteve na Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco e na Escola Estadual Paulo Ferrari Massaro, dialogando com equipes gestoras sobre os impactos positivos das entregas na rotina escolar.
519 notebooks
As duas escolas fazem parte de um conjunto de 10 unidades estaduais contempladas com 519 notebooks e 16 plataformas de recarga móvel, fruto de indicações do deputado junto ao Governo do Estado. O investimento busca fortalecer a infraestrutura educacional, garantindo que professores e estudantes possam contar com ferramentas modernas e eficientes para o ensino e a aprendizagem.
Câmeras
O governador Tarcísio de Freitas participou, nesta segunda-feira (11), na Praça da Sé, da entrega de câmeras que serão instaladas em motos da Polícia Militar. A medida foi viabilizada por meio de uma parceria entre Estado e município e se integra ao Muralha Paulista, iniciativa estadual que utiliza bases de dados e videomonitoramento para combater a mobilidade criminal.
Expectativa na região
Ao todo, são câmeras OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres) e foram instaladas em motocicletas BMW GS 850 da PM, com tecnologia integrada à plataforma federal Córtex e ao banco de dados Infoseg. Há uma grande expectativa de que o equipamento possa chegar à região.