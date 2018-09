Lance Livre 12-09-2018

Votos

Candidatos da região intensificam suas campanhas pelas ruas em busca de votos.

Lacerda inicia

campanha

Nesta semana, o candidato a deputado federal pelo PRB, Israel Lacerda, começou a caminhar pelas ruas dos bairros de Suzano.

Visita

Lacerda visitou os bairros do Jardim Alterópolis, Jd. Carmem, Jd. Chácara Mea, Dona Benta, Europa, Gardênia Azul, Margareth, Varan, Jd. Revista e Santa Inês.

Ação

Nos locais, o candidato a disputar um cargo na Câmara Federal ouviu as demandas da população e falou sobre suas propostas para a saúde e moradia.

CPTM

Antes da caminhada, o candidato esteve ainda, no início da manhã, na Estação Suzano da CPTM e no Terminal Norte dialogando com quem utiliza o transporte público.

Caminhada

Lacerda falou da importância de investir em regularização fundiária, de terminar obras como a UPA e a UBS do Jd. Revista, de investir em infraestrutura, na Educação e em meios para a geração de empregos.

PT: Candidato

à presidência

A Executiva Nacional do PT confirmou em reunião ontem, em Curitiba, o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como o candidato do partido à Presidência da República e Manuela d'Ávila como vice na chapa. Petistas da região agora se preparam para pedir votos para Haddad.

Substituição

O ex-prefeito de São Paulo vai substituir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja candidatura foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na Lei da Ficha Limpa, por causa de sua condenação em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Decisão

A decisão foi tomada no prazo final de 10 dias estipulado no dia 1º pelo ministro Luís Roberto Barroso, para que o partido promovesse a substituição do nome.