Lance Livre 12-09-2020

Convenção do PL

O Partido Liberal (PL) de Suzano vai realizar neste sábado (12 de setembro) a convenção para oficializar a candidatura do prefeito Rodrigo Ashiuchi à reeleição.

Bunkyo

O evento será realizado no Salão Social da Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, a partir das 14 horas.

Sete partidos

Na oportunidade, o grupo suprapartidário "Suzano não pode parar" que conta com sete partidos (PL, PDT, PRB, PTB, PSC, PSB e Podemos) também vai deliberar sobre a candidatura dos cerca de 210 pré-candidatos que vão concorrer às cadeiras na Câmara Municipal.

Presidente do PL

A presidente do PL Suzano, Larissa Ashiuchi, e os deputados do PL Márcio Alvino (federal), Katia Sastre (federal) e André do Prado (estadual) confirmaram presença.

PT e PSOL

O PT e o PSOL de Suzano realizam hoje uma coletiva virtual conjunta, às 13h50, por meio do aplicativo Zoom - e com transmissão simultânea nas páginas dos partidos no Facebook - para anunciar a coligação e os nomes das pré-candidaturas a prefeito e vice.

Participantes

Participam da coletiva os presidentes municipais Valterson Mengalli (PT) e Leonardo Ferreira (PSOL); os pré-candidatos a prefeito Derli Dourado (PT) e professor Fábio Torres (PSOL), além de dirigentes dos partidos.

Plano São Paulo

O governador João Doria anunciou ontem a atualização do Plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus e retomada econômica com todas as regiões do estado na fase amarela, que permite atendimento presencial em bares, restaurantes, salões de beleza, academias, shoppings, comércios de rua, escritórios em geral e concessionárias.

Mensal

A reclassificação para progressões de fase passa a ser mensal, com nova revisão no dia 9 de outubro.

Estabilidade

Segundo o Estado, com a estabilidade do avanço da pandemia em todas as regiões do Estado, o Centro de Contingência do coronavírus recomendou que o monitoramento seja estendido para um período mínimo de 28 dias.