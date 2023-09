LANCE LIVRE 12-09-2023

Sabatina

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) participa nesta terça-feira, às 10 horas, de sabatina na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O parlamentar é indicado pela Alesp para ocupar cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE).



Vaga

A vaga a ser ocupada por Bertaiolli decorre da aposentadoria do conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, sendo de indicação exclusiva da Alesp. O TCE possui sete conselheiros, dos quais quatro são de indicação da Assembleia, e três, do Executivo.



Time feminino do Corinthians

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), parabenizou o time feminino do Corinthians pela conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol.





2 a 1

O Corinthians feminino venceu a Ferroviária por 2 a 1 na Neo Química Arena.



Evolução

“A evolução do futebol feminino no Brasil se mostra cada vez mais nítida com grandes jogos e ampla visibilidade. A exemplo, hoje o estádio corintiano recebeu mais de 42 mil torcedores, sendo este o maior público da história do futebol feminino na América Latina”, disse o prefeito.



Palestra no Senai

A Prefeitura de Suzano promoveu palestra de prevenção ao suicídio para os estudantes da escola do Serviço Nacional de Aprendizagem (Senai) às 10 e 14 horas, no bairro Cidade Edson. As orientações promovidas pela Secretaria de Saúde, por meio da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), foram ministradas pela enfermeira e suicidologista Isabele Trindade e acompanhadas por 290 pessoas entre alunos e professores.



Programação

De acordo com a programação da pasta, o próximo evento da campanha “Setembro Amarelo” ocorrerá nesta quinta-feira (14).