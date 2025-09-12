LANCE LIVRE 12-09-2025

Vereadora assume PL Jovem

A vereadora de Mogi das Cruzes, Malu Fernandes (PL), assumiu oficialmente a Coordenadoria da Região Metropolitana Paulista do PL Jovem, em recente cerimônia realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo.



Nova função

Com a nova função, Malu Fernandes terá a missão de estimular a participação da juventude na política, formar novas lideranças e ampliar o protagonismo jovem em todas as esferas de poder na Região Metropolitana Paulista



Objetivos

Entre os objetivos do PL Jovem para o biênio 2025/2027 estão aumentar a filiação de jovens a partir dos 16 anos; fortalecer as candidaturas juvenis já em 2026, ano de eleições gerais; e instituir diretórios municipais em todo o estado, seguindo o modelo de expansão realizado pelo PL Mulher entre 2023 e 2024.



Defesa Civil

As dez cidades do Alto Tietê estão fora da lista da Defesa Civil do Estado de São Paulo que emitiu novo alerta severo de baixa umidade relativa do ar, com índices abaixo de 12% e temperaturas acima de 35° C, por meio do sistema Cell Broadcast.



511 cidades

Desta vez, moradores de 511 municípios de 11 regiões receberam a notificação em função da situação de emergência devido às condições climáticas registradas nesta semana. Nenhuma cidade do Alto Tietê está na lista.



Notificação

O número de municípios que recebeu notificação é recorde entre os quatro alertas já enviados, o que evidencia que este é o período mais crítico até agora. Receberam alertas municípios das regiões de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Araraquara, Barretos e Franca. Na quarta (10), 466 municípios receberam a notificação. A tecnologia integra a Operação SP Sem Fogo, que reúne esforços estaduais e municipais na prevenção e combate às queimadas.