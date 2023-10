LANCE LIVRE 12-10-2023

‘Projeto Colaboração

O Cineteatro Wilma Bentivegna recebeu no último sábado a segunda edição do “Projeto Colaboração” que visa a integração da comunidade e o combate às fake news por meio de uma capacitação sobre a utilização consciente das redes sociais.



Iniciativa

A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Pública e, na oportunidade, a atividade reuniu cerca de 70 estudantes dos ensinos médio, técnico e superior e foi prestigiada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi.



Capacitação

Desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Governo e o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da prefeitura, a ação já capacitou mais de cem pessoas com noções textuais, de fotografia e de utilização das redes sociais de maneira assertiva, a fim de um melhor posicionamento e clareza na transmissão de informações.



15 de setembro

A primeira edição foi realizada em 15 de setembro.



Secretário de Comunicação

O secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione (foto ao lado), afirmou que a atividade já se mostra efetiva com a mobilização que tem sido registrada. “Nós temos o intuito de garantir a formação a diferentes públicos da cidade”, destacou.