Lance livre 12-11-2019

Portal da

Justiça Eleitoral

O Portal da Justiça Eleitoral (JE) traz informações importantes para os eleitores. No espaço, é possível conhecer as funções e as competências da JE, sua estrutura e as atribuições de cada um dos seus órgãos. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Acesso

Também é possível acessar os vídeos interativos com os principais mitos e verdades acerca do processo eleitoral, o glossário com termos utilizados na seara eleitoral e, ainda, respostas às dúvidas mais frequentes dos cidadãos.

História

Além disso, o espaço disponibiliza a linha do tempo da história da JE a partir de 1932, data em que o Código Eleitoral cria a Justiça Eleitoral, regulamenta as eleições federais, estaduais e municipais, implementa o voto secreto, o voto feminino e o sistema de representação proporcional.

Cadastros

biométricos

O Portal traz também dados acerca do número de cadastros biométricos por estado e município e sobre as principais ações e iniciativas do Programa de Enfrentamento à Desinformação com Foco nas Eleições 2020, além da nova página “Fato ou Boato”, que esclarece informações falsas.

Composição

A Justiça Eleitoral é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), pelos juízes eleitorais e pelas juntas eleitorais. Ela é responsável por organizar todas as etapas do processo eleitoral brasileiro, desde o alistamento dos eleitores até a diplomação dos candidatos eleitos.

Doria na

Assembleia

O governador João Doria (PSDB) realiza visitas mensais à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Conversa com os deputados sobre demandas e projetos.

8ª visita

Na quinta-feira foi realizada a 8ª visita do chefe do Executivo, que reuniu deputados de diversas siglas. Doria aproveitou o tempo escutando os parlamentares e respondendo às questões pontuais apresentadas.