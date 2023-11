LANCE LIVRE 12-11-2023

Municípios com

dificuldades

Um levantamento importante foi divulgado recentemente e mostra que um terço dos municípios brasileiros não tem recursos próprios para manter a estrutura da prefeitura e da câmara municipal. Os dados são do estudo Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).



40%

Mais de 40% deles estão com as contas públicas em situação crítica ou difícil.



Situação

no Alto Tietê

Conforme o DS vem divulgado, os municípios do Alto Tietê também têm dificuldades, mas garantem honrar pagamentos, como por exemplo, do 13º dos servidores e manter em dia suas contas públicas.



Especialistas

Especialistas analisaram dados referentes a 2022 de 5.240 municípios onde vivem 97,1% da população. As informações foram disponibilizadas pelas prefeituras, de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



Ficaram de fora

Ficaram de fora do estudo 328 municípios que não cumpriram a determinação dentro do prazo ou apresentaram dados inconsistentes.



Classificação

Para classificar a situação das prefeituras, a Firjan analisa quatro indicadores: autonomia, gasto com pessoal, liquidez e investimentos. Com base nos resultados apresentados, os municípios recebem uma nota que vai de zero a um.



Situação

A situação das cidades é classificada como crítica (menor que 0,4), difícil (entre 0,4 e 0,6), boa (entre 0,6 e 0,8) ou de excelência (superior a 0,8 ponto).