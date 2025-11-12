Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 12/11/2025
Lance Livre

LANCE LIVRE 12-11-2025

12 novembro 2025 - 05h00Por editoracao

Oficina  da  Cidade 
O ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido (PSOL) inaugurou no último dia 7 denovembro o espaço denominado “Oficina da Cidade”.  

Reflexão  ao debate 
Segundo o convite da inauguração, o local será dedicado à “reflexão e ao debate sobre os caminhos que as cidades devem seguir para oferecer aos seus moradores uma vida verdadeiramente justa, democrática e feliz”. 
 
No Jardim  Santa Helena 
A oficina foi aberta às 18 horas, na Rua Presidente Getúlio Vargas, 78, Jardim Santa Helena.  
 
Retomada?
Candido busca retomada de seu espaço político. Na eleição de 2024, o candidato apoiado por ele, Caian Zambotto ficou em terceiro com 5,74 % dos votos (8.884). 
 
Vicentinho em  Suzano e região 
O deputado Vicente Paulo da Silva (PT), o Vicentinho, participou de evento do partido no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Mogi das Cruzes (SintraMogi) onde debateu a conjuntura política. Ele foi recebido por lideranças do PT do Alto Tietê. 
 
No Monte Cristo 
Em seguida, o parlamentar esteve no Monte Cristo a convite da coordenadora do Fórum de Mulheres de Suzano e da Federação das Associações Comunitárias do Etsado de São Paulo (Facesp), Nice Couto. 
 
Habitação  popular 
O deputado prometeu contribuir, de forma direta, com a questão da habitação popular no Alto Tietê.