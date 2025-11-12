LANCE LIVRE 12-11-2025

Oficina da Cidade

O ex-prefeito de Suzano, Marcelo Candido (PSOL) inaugurou no último dia 7 denovembro o espaço denominado “Oficina da Cidade”.

Reflexão ao debate

Segundo o convite da inauguração, o local será dedicado à “reflexão e ao debate sobre os caminhos que as cidades devem seguir para oferecer aos seus moradores uma vida verdadeiramente justa, democrática e feliz”.



No Jardim Santa Helena

A oficina foi aberta às 18 horas, na Rua Presidente Getúlio Vargas, 78, Jardim Santa Helena.



Retomada?

Candido busca retomada de seu espaço político. Na eleição de 2024, o candidato apoiado por ele, Caian Zambotto ficou em terceiro com 5,74 % dos votos (8.884).



Vicentinho em Suzano e região

O deputado Vicente Paulo da Silva (PT), o Vicentinho, participou de evento do partido no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Mogi das Cruzes (SintraMogi) onde debateu a conjuntura política. Ele foi recebido por lideranças do PT do Alto Tietê.



No Monte Cristo

Em seguida, o parlamentar esteve no Monte Cristo a convite da coordenadora do Fórum de Mulheres de Suzano e da Federação das Associações Comunitárias do Etsado de São Paulo (Facesp), Nice Couto.



Habitação popular

O deputado prometeu contribuir, de forma direta, com a questão da habitação popular no Alto Tietê.