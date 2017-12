Lance Livre 12-12-2017

PSDB de Alckmin

Com Geraldo Alckmin na presidência nacional do PSDB, a expectativa do partido, entre outras prioridades, vai tentar rever como “andam os diretórios municipais”.

Fortalecimento

O objetivo é fortalecer o partido nos municípios para que o caminho de Geraldo Alckmin nas cidades fique “pavimentado”.

Presidente

do partido

No sábado, após ocupar por 12 anos a cadeira de governador de São Paulo, em quatro mandatos diferentes, Alckmin chegou à presidência nacional do PSDB com a fama de político conciliador e gestor responsável do ponto de vista fiscal, mas descumpridor de prazos na execução de obras e entrega de promessas.

No Alto Tietê

O Alto Tietê sabe bem disso. São obras importantes ainda paralisadas, como a Marginal do Una, só para citar como exemplo. Há também as obras da estação ferroviária de Suzano, que ainda vão se iniciar (2ª etapa).

Em SP

Em São Paulo, quando inaugurar estações de metrô, por exemplo, é vitrine essencial para a fase de pré-campanha de qualquer candidato, o planejamento registra atrasos.

Vigilância

em ônibus

Deputados aprovaram projeto de lei que determina a instalação do sistema de vigilância em ônibus, trens, metrô e até em balsas.

Câmeras

As câmeras vão fazer o monitoramento e gravação das imagens tanto do interior quanto do exterior das instalações. A proposta segue agora para a sanção do governador.

Autor da proposta

O autor da proposta, deputado Coronel Telhada (PSDB), comentou que dentro desses transportes pode haver problemas como assédio, roubo e motoristas que não cumprem normas de trânsito.

Identificadores

As câmeras poderão agir como identificadores das pessoas que cometem atos criminosos, e permitir a possível punição dos indivíduos.