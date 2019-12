Lance Livre 12-12-2019

PDT

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou, no início deste mês, da inauguração da nova sede do PDT, em Suzano.

Walmir e Candido

Por lá encontrou o presidente do partido e vice-prefeito Walmir Pinto, além do ex-prefeito Marcelo Candido.

Lideranças

O evento reuniu lideranças, como os vereadores Netinho do Sindicato e Professor Toninho Morgado, todos do partido.

Expectativa

Há uma grande expectativa em torno da decisão do PDT para o próximo ano, na disputa das eleições municipais.

Diagnóstico

A Assembleia Legislativa de São Paulo apresentará, hoje, diagnóstico dos 645 municípios paulistas, incluindo o Alto Tietê.

Dados

Na ocasião, serão divulgados os dados da 10ª edição do Índice de Responsabilidade Social (IPRS), indicador pioneiro, reconhecido pela ONU, que aponta a qualidade de vida de todas as cidades do Estado.

Fundação Seade

Elaborado pela Fundação Seade e disponibilizado a cada dois anos, o estudo nasceu de uma demanda do Parlamento Paulista.

Doutores do Riso

A ONG Doutores do Riso, com sede em Arujá, mas atuação em Mogi das Cruzes e vários municípios do Alto Tietê, foi homenageada nesta semana na Câmara Municipal mogiana, por meio de uma moção de aplauso de autoria do vereador Diego Martins, o Diegão.

Desde 2013

A entidade, existente desde 2013 e presidida pelo vereador de Arujá, Paulinho Maiolino, “leva amor e esperança às vítimas do câncer em hospitais e alegria em asilos, orfanatos, casas de apoio e eventos sociais”.

Justa e merecida

Para Diegão, a homenagem é justa e merecida. "Eles fazem esse trabalho porque têm muita luz. Que a ONG tenha vida longa e alcance cada vez mais pessoas e municípios", ressaltou o vereador.