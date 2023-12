LANCE LIVRE 12-12-2023

Ashiuchi e Bertaiolli

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se reuniu, neste final de semana, com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ex-deputado federal, Marco Bertaiolli, para agradecer pelo apoio na abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), em Suzano. Ashiuchi estava acompanhado do secretário de Saúde, Pedro Ishi.



Apoiadores

Segundo o prefeito, Bertaiolli foi um dos grandes apoiadores para a criação do Hospital Regional do Alto Tietê, construído nas dependências do antigo Hospital das Clínicas, na Vila Amorim. Todo esse apoio ocorreu quando Bertaiolli era deputado federal.



100 leitos

O prefeito lembrou que o hospital conta, neste primeiro momento, com cerca de 100 leitos, atendendo pacientes encaminhamos pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) e conta ainda com clínica médica, clínica cirúrgica e ortopedia, além de uma ala de imagem, com tomografias computadorizadas, ultrassonografia, radiografia, análises clínicas, entre outros serviços.



Placa

O prefeito entregou uma placa a Bertaiolli afirmando que o apoio foi fundamental para a abertura do HRAT.



Estevam Galvão

No próximo dia 14 de dezembro, às 10h30, o ex-deputado e atual conselheiro do Fumefi, Estevam Galvão, recebe, da Assembleia Legislativa de São Paulo, o Colar de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados ao Estado.



Projeto de lei

A honraria será concedida por meio de projeto de lei de autoria do deputado Edmir Chedid. Estevam completou 50 anos de vida pública – destes, mais de 20 anos foram dedicados ao parlamentarismo estadual : foram cinco mandatos como deputado estadual, período em que ele também foi relator do Orçamento do Estado, líder partidário por mais de 10 anos, segundo secretário e por fim corregedor da Alesp.