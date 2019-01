Lance Livre 13-01-2019

Reforma do CSII

A Prefeitura de Suzano concluiu nos últimos dias a primeira etapa de reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins, conhecida como CSII (Avenida Paulo Portela, 205 – Centro). A informação é da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).

Três meses

A obra, que teve início há cerca de três meses e deve seguir até abril, tem como objetivo promover a manutenção e a modernização das instalações, com investimentos da ordem de R$ 364 mil.

Principais

O posto é um dos principais na atenção básica para o centro da cidade, além de ser um dos pontos de distribuição de vacinas para as demais unidades.

Atendimento

segue normal

Apesar da obra, o atendimento à população segue normalmente no local para consultas médicas, imunização, troca de curativos, fornecimento de medicamentos, entre outros serviços voltados a todas as faixas etárias.

Reformas

Além das reformas estruturais, o CSII também passará por modernização de sua infraestrutura e acessibilidade.

Objetivo

O principal objetivo é adequar o local às novas normas técnicas. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é de que os serviços sejam concluídos em abril.

A pasta também prevê a reforma de outras três UBSs em Suzano neste ano. Os postos localizados no Miguel Badra Alto, no Jardim Ikeda e na Vila Fátima estão relacionados para receberem as intervenções de melhoria.

Secretário

Para o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, a reforma do CSII proporcionará maior alcance do atendimento aos munícipes. “De maneira contínua e gradativa, estamos implementando mudanças positivas na infraestrutura e na recepção aos pacientes. Estas e outras ações serão realizadas ao longo do ano, para garantir um serviço eficiente e humano, além de estimular a prevenção nesta e em outras unidades”, explicou.