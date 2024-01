LANCE LIVRE 13-01-2024

Novidade na Santa Casa

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), prepara um anúncio importante, para este mês, sobre a Santa Casa de Suzano.





Aprimoramento

A expectativa é de que o atendimento seja aprimorado.





Partidos

Partidos políticos das cidades da região preparam estratégias para as eleições deste ano. O PL, que tem a maioria das cidades da região, foca atenção também em Suzano com a pré-candidatura do secretário de Saúde, Pedro Ishi, na disputa pela Prefeitura.





Presidente nacional

O presidente nacional do PL, ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, deve ter conversa com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), no segundo semestre, sobre a possibilidade de o chefe do executivo receber convites para exercer outras funções políticas.



No vermelho

Grande parte das prefeituras brasileiras vai entrar no ano eleitoral no vermelho, segundo informações do Jornal O Estado de S. Paulo. Com rombos crescentes nas contas municipais, muitos prefeitos podem até mesmo desistir da reeleição e quase todos deixarão para seus sucessores dívidas e demandas da população não atendidas nos atuais mandatos.





Rombo

De acordo com dados do Banco Central, enquanto os Estados registraram um superávit primário de R$ 7,241 bilhões nos 12 meses até outubro deste ano, os municípios acumulam um rombo de R$ 10,936 bilhões no mesmo período. Ainda que exista uma enormes diferenças entre as administrações municipais, os números consolidados mostram que prefeituras terão dificuldades em fazer investimentos em 2024, ano que tem uma execução limitada até a metade do exercício, em virtude das regras eleitorais.