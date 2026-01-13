LANCE LIVRE 13-01-2026

Elogios de Nunes a Ashiuchi

Em entrevista coletiva, em São Paulo, para falar sobre eleições, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez elogios ao ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi.



Eleições

Nunes comentava sobre a indicação de partidos para compor seu secretariado com a saída de parte deles que vai disputar as eleições. O prefeito da Capital disse que recebe os nomes, mas a decisão final é dele.





Indicações

Ele lembrou que recebeu indicações, que não foram aceitas, do PL. Mas, quando foi indicado o nome do ex-prefeito de Suzano não teve dúvida em aceitar. “Foi uma grata surpresa. Quando veio o nome do Ashiuchi aceitei, porque sei da sua capacidade”, disse

Nunes.Em abril

Rodrigo Ashiuchi deve deixar, em abril, o cargo de secretário do Verde e do Meio Ambiente para disputar uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).



Posse no Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) realiza na próxima quinta-feita (15) a cerimônia de posse da nova diretoria do conselho de Prefeitos e Conselho Fiscal para a Gestão 2026.



Fortalecimento

O evento marca o início de um novo ciclo de cooperação e fortalecimento do desenvolvimento regional, segundo a entidade.



Luís Camargo

O prefeito de Arujá, Luís Camargo, será o novo presidente do Condemat. O evento de posse será às 16 horas em Mogi das Cruzes.