Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 13 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 13-01-2026

13 janeiro 2026 - 05h00Por editoracao

Elogios de Nunes a Ashiuchi
Em entrevista coletiva, em São Paulo, para falar sobre eleições, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez elogios ao ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi. 
 
Eleições 
Nunes comentava sobre a indicação de partidos para compor seu secretariado com a saída de parte deles que vai disputar as eleições. O prefeito da Capital disse que recebe os nomes, mas a decisão final é dele. 
 
 
Indicações 
Ele lembrou que recebeu indicações, que não foram aceitas, do PL. Mas, quando foi indicado o nome do ex-prefeito de Suzano não teve dúvida em aceitar. “Foi uma grata surpresa. Quando veio o nome do Ashiuchi aceitei, porque sei da sua capacidade”, disse

Nunes.Em abril 
Rodrigo Ashiuchi deve deixar, em abril, o cargo de secretário do Verde e do Meio Ambiente para disputar uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).
 
Posse no  Condemat
O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) realiza na próxima quinta-feita (15) a cerimônia de posse da nova diretoria do conselho de Prefeitos e Conselho Fiscal para a Gestão 2026.  
 
Fortalecimento 
O evento marca o início de um novo ciclo de cooperação e fortalecimento do desenvolvimento regional, segundo a entidade.
 
Luís Camargo
O prefeito de Arujá, Luís Camargo, será o novo presidente do Condemat. O evento de posse será às 16 horas em Mogi das Cruzes.