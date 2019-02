Lance Livre 13-02-2019

Mais chuvas

O Alto Tietê pode se preparar para mais chuvas até sexta-feira. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado informou que as áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria vinda do sul do País ajudam a organizar a umidade que vem da Amazônia podendo causar pancadas de chuva dispersas em São Paulo.

Áreas

O mau tempo, segue até sexta-feira, e atingirá várias áreas, incluindo toda a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) - onde se encontra o Alto Tietê.

Instabilidades

Na quinta-feira, as instabilidades perdem força de manhã, mas retornam na forma de pancadas de chuva forte, de tarde e de noite, mantendo o tempo instável e chuvoso na sexta.

Preocupação

As cidades da região estão preocupadas com a possibilidade de mais chuvas. Em Poá, por exemplo, o Piscinão da Vila Romana tem evitado mais transtornos para os comerciantes da área central, principais vítimas das fortes chuvas.

Inundação

As inundações, nessa época do ano, têm sido um problema para a cidade. O prefeito Gian Lopes (PR) realiza vistorias constantes nas obras do Piscinão de Poá.

Zona Azul

O estacionamento rotativo da Zona Azul entrou novamente em pauta de discussão na região. Em Ferraz de Vasconcelos, a Câmara começou a debater o aumento no número de vagas.

Requerimento

Um requerimento pedindo informações de como foram feitos os estudos de viabilidade técnica para aumentar o número de vagas de estacionamento rotativo foi aprovado.

Questionamento

O vereador Claudio Ramos Moreira (PT) disse que o questionamento visa dar mais transparência ao contrato assinado, em 2015.

Cobrança

Além disso, ele cobrou do prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, informações sobre como é realizada a fiscalização da concessão pública válida por cinco anos.