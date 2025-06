LANCE LIVRE 13-02-2028

Soluções para

o futuro do planeta A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou na manhã desta terça-feira (10) um importante evento socioambiental no Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro.



‘Junho Verde’

Em mais uma ação do movimento “Junho Verde”, foi realizado o “Cine Debate", que reuniu munícipes e representantes do Poder Público em torno de uma temática urgente: os impactos do modelo econômico linear e as alternativas propostas pela economia circular.



Documentário

O encontro teve início com a exibição do documentário “Um Presente à Prova de Futuro”, filmado no Brasil e na Holanda, e que oferece uma abordagem provocadora e criativa sobre o atual modelo de exploração, produção, consumo e descarte. Narrado pelo cantor e compositor Lenine, o filme propõe uma reflexão crítica sobre o sistema atual e apresenta a economia circular como solução viável, já em prática na Europa.

Proposta

A proposta, conforme detalhado na obra, é simples e poderosa: lixo é um erro de design. A partir desse princípio, o documentário investiga formas de reavaliar processos produtivos, rever valores e redesenhar produtos para que os resíduos deixem de ser problema e se tornem oportunidades.



Secretário

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a relevância da atividade e o engajamento da comunidade. “Acreditamos que a conscientização começa pelo diálogo e o documentário é um excelente ponto de partida para repensarmos nossos hábitos. A economia circular é uma proposta real, já adotada em diversos países, e traz uma nova forma de enxergar os resíduos como recursos. É esse tipo de debate que queremos incentivar com o ‘Junho Verde’”, avaliou.



Calendário

O “Cine Debate” faz parte do calendário do “Junho Verde” para fortalecer a consciência ambiental em Suzano. Ao longo do mês, outras atividades estão previstas, todas com foco em educação, preservação e protagonismo social.