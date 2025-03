LANCE LIVRE 13-03-2025

Escritório Político de Walmir

Depois de conquistar o 4º lugar nas eleições municipais de 2024, Walmir Pinto (PV) inaugurou um Escritório Político. Na disputa para prefeito, no ano passado, ele obteve 5.357 votos.



Histórico importante

Walmir tem um histórico político importante, em Suzano. Já foi secretário de Cultura. Até o ano passado era vice-prefeito e também ocupou o cargo de vereador.



Inauguração

A inauguração do Escritório Político ocorreu em fevereiro. Segundo Walmir, a casa será dos parceiros e correligionários, um espaço para a Cultura e o debate político.



Candidato a deputado?

Há uma grande expectativa de que Walmir possa lançar sua candidatura a deputado (estadual ou federal) nas eleições gerais de 2026.



Lideranças

O evento de lançamento do escritório reuniu lideranças importantes do PV e do PT de Suzano e das cidades do Alto Tietê. O escritório está localizado na Rua Jamil D'Aglia, 211, Centro de Suzano, ao lado do Hotel Imperial.



Câmara de Mogi homenageia Márcio Alvino

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou “Votos de Aplausos e Congratulações” ao deputado Federal Márcio Alvino (PL) pela sua nomeação como 1º vice-presidente do Partido Liberal (PL) Nacional. O anúncio da ocupação do posto foi feito no último dia 29 de fevereiro, em evento em Guararema, pelo presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. A propositura é de autoria da bancada do PL, formada pelo presidente da Casa de Leis, Francimário Vieira, o Farofa, Clodoaldo de Moraes, Felipe Lintz, Malu Fernandes, Antonio José da Silva Neto, o Tonhão de Jundiapeba, e Vitor Emori.