LANCE LIVRE 13-03-2026

‘1° Encontro de Políticas Públicas do Sebrae Alto Tietê’
A Prefeitura de Suzano reforçou as parcerias para fortalecer o empreendedorismo na cidade e na região durante o “1° Encontro de Políticas Públicas do Sebrae Alto Tietê”, que foi realizado nesta quinta-feira (12/03), no bairro Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes.
Déborah Raffoul
A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi falou em nome do município e destacou a importância da entidade para ampliar as perspectivas de geração de renda.
Presença
Também marcaram presença os secretários municipais Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Alex Santos (Governo) e Renata Priscila Magalhães (Educação). As autoridades municipais foram recepcionadas pela gerente regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Gilvanda Figueroa; pela gestora da entidade, Daniella Lira; e por demais líderes responsáveis pelas atividades nos municípios do Alto Tietê.
‘Cidade Empreendedora’
Durante o encontro, foi demonstrado como o Sebrae tem atuado por meio do programa “Cidade Empreendedora” para auxiliar as prefeituras a desenvolverem a economia local, melhorando o ambiente de negócios, desburocratizando processos e incentivando o empreendedorismo, com educação empreendedora e aprimoramento das gestões municipais.
Alcance
O trabalho tem alcançado a região, como foi colocado, por meio de planejamento estratégico, simplificação da abertura de empresas e alvarás, incentivo à compra de produtos de pequenos negócios locais.