LANCE LIVRE 13-04-2025

Gestão

Orçamentária

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária de Suzano realizou audiência pública com o objetivo de apresentar e debater com a população o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026.



R$ 1,59 bilhão

Uma das grandes novidades foi a estimativa do valor do Orçamento para o ano que vem: R$ 1,59 bilhão.



Crescimento

progressivo

Os dados de arrecadação de Suzano mostram um crescimento progressivo das receitas. Por exemplo: em 2020, o total arrecadado foi de R$ 931,5 milhões. Para 2024, o valor chegou a R$ 1,43 bilhão, e agora a previsão para 2026 é de R$ 1,59 bilhão. As receitas correntes, que englobam arrecadações como impostos, taxas e transferências, continuam sendo a principal fonte de receita municipal, com previsão de ultrapassar R$ 1,57 bilhão em 2026. Já as receitas de capital, que incluem operações de crédito e transferências de capital, estão estimadas em R$ 63,9 milhões para o mesmo período.



Estudo sobre clima e poluição sonora Suzano participou da 1ª Reunião Extraordinária das Câmaras Técnicas de Gestão Ambiental e de Desenvolvimento Urbano do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+). Durante o encontro, foi apresentado o trabalho desenvolvido na cidade sobre mapeamento de ruídos urbanos e ilhas de calor, com base em dados ambientais e climáticos compilados pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Planejamento Urbano e Habitação.



‘Ilhas de calor’

Durante a apresentação, foram detalhados os métodos de mapeamento das chamadas “ilhas de calor” e das áreas críticas de poluição sonora em Suzano. Esses dados são essenciais para orientar políticas públicas que melhorem a qualidade ambiental e o conforto térmico da população, sobretudo em regiões urbanizadas e em expansão.