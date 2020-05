Lance Livre 13-05-2020

Secretaria de

Comunicação

em Ferraz

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, decidiu recriar a Secretaria de Comunicação Social, em Ferraz de Vasconcelos.

Cargo ocupado

O cargo deve ser ocupado pelo atual diretor de Comunicação, Fernando Felippe. O projeto do prefeito Zé Biruta foi aprovado, em meio a discussões na Câmara de Ferraz, sobretudo por conta do atual momento de pandemia da Covid-19. A aprovação foi por 8 a 2.

Novas

nomenclaturas

Além de recriar a Secretaria de Comunicação, o prefeito decidiu renomear a pasta da Segurança Pública, agora denominada de Segurança Urbana e acrescentar a expressão Direitos Humanos e Cidadania na de Assuntos Jurídicos.

Uso de máscaras

Autoridades municipais e do Estado tentam, de alguma forma, incentivar a população para o uso de máscaras. Na semana passada, após desafio da Coluna Lance Livre, os prefeitos das cidades da região modificaram as fotos de seus perfis nas redes sociais com uma foto usando máscara.

Monumentos

e estátuas

Desta vez, iniciativa do governador João Doria, os monumentos e estátuas espalhadas pela cidade de São Paulo ganharam máscaras. Durante o mês de maio, 16 ganham o acessório de proteção para conscientizar a população.

Dica

A iniciativa do governo do Estado pode ser uma dica para os prefeitos das cidades do Alto Tietê.

Sem acesso

ao público

As sessões da Câmara de Suzano continuam sem acesso ao público (seguindo orientações do Ministério da Saúde), por conta da pandemia do Covid-19.

Nas redes sociais

Após o encerramento dos trabalhos, a Câmara publica o conteúdo das votações e discussões nas redes sociais.