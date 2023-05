LANCE LIVRE 13-05-2023

Obra na Rua Takero Kurotsu

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, vistoriou nesta quinta-feira (11) a obra de recapeamento da Rua Takero Kurotsu, no Jardim Casa Branca.



Manutenção do solo

A via, neste momento, passa pela manutenção do solo e pelos reparos nas guias e sarjetas, tendo o trabalho sequenciado por zeladoria completa, revisão na iluminação pública e nova sinalização de trânsito. A expectativa é de que os serviços sejam concluídos até o final de junho.



Upae

Segundo a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), o serviço está sendo realizado em uma extensão de um quilômetro, pela empresa SM Comércio e Serviço Ltda. ME. O investimento é de R$ 336.146,09, sendo R$ 238.856,00 a partir de emenda do deputado federal Nilto Tatto e R$ 97.146,09 de contrapartida da Prefeitura.



Monitoria

A monitoria das intervenções também foi acompanhada pelo secretário municipal de Governo, Alex Santos; pelos vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG, Edirlei Junior Reis, o Professor Edirlei, e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; e pelo morador Roger Maso. Na oportunidade, os presentes destacaram a importância do recapeamento para a mobilidade da população local.



Compromisso

O prefeito de Suzano destacou o compromisso de levar melhorias para todas as regiões de Suzano. “Hoje chegou a vez da Rua Takero Kurotsu receber um novo pavimento, que, inclusive, agora estará apta a abrigar uma nova feira livre. Agradeço a todos da região pela confiança, aos vereadores pelo apoio e ao deputado Nilto Tatto pela emenda. Seguiremos trabalhando para levar melhor mobilidade aos quatro cantos do município”, concluiu.