LANCE LIVRE 13-05-2025

Gabinete Móvel de Eliardo

Depois de romper politicamente com o prefeito Saulo Souza (PP), o vice-prefeito de Poá, Delegado Eliardo Jordão, anunciou a criação de um gabinete itinerante. O equipamento estará nos bairros da cidade recebendo demandas da população, segundo Eliardo.



Expectativa

A expectativa é atingir toda a cidade e encaminhar as reivindicações para a Prefeitura. “A escuta é o primeiro passo para construir soluções reais”, disse nas redes sociais. Segundo ele, o “Gabinete Móvel” será um canal direto, simples e humano.



PPA de Mogi

A Secretaria Municipal de Finanças de Mogi iniciará, na próxima quinta-feira (15/05), os preparativos para elaboração do Plano Plurianual (PPA) para o período 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, com uma capacitação para servidores de todas as áreas da administração municipal, incluindo autarquias (Semae e Iprem) e Câmara.



Treinamento

O treinamento começa às 10horas, e será realizado na Sala de Licitações da Prefeitura. A participação será exclusiva para servidores inscritos e previamente indicados pelos respectivos setores da administração, e que posteriormente integrarão um grupo de trabalho para elaboração do PPA, incluindo a participação nas audiências públicas.



Planejamento

O PPA é a primeira etapa do planejamento financeiro e orçamentário de um período de quatro anos. Trata-se de um resumo de todas as metas que a Prefeitura realizará, sejam elas atividades contínuas ou projetos de investimento. Tudo é detalhado em forma de programas e ações, contemplando estimativas de receitas e despesas. A elaboração do documento incluirá a realização de audiências públicas.