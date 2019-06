Lance Livre 13-06-2019

Trabalho Infantil

As redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão ajudar a impulsionar uma campanha da Justiça do Trabalho contra a exploração da mão de obra de crianças em todo o País.

Dia Mundial

A data marca o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil,e a campanha, liderada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), contará com o apoio de diversas instituições públicas e privadas.

Alerta

O objetivo é alertar e conscientizar a sociedade sobre esse problema social, que atinge mais de 2,7 milhões de brasileiros de 5 a 12 anos, de acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Plantão

da Biometria

Os eleitores do Estado de São Paulo que ainda não fizeram a biometria têm a oportunidade de cadastrar as digitais no sábado (15) em mais um plantão realizado pela Justiça Eleitoral paulista.

Ação

O objetivo da ação é facilitar o atendimento do eleitor que não tem disponibilidade de horário durante a semana.

O plantão da biometria acontecerá em todos os municípios do Estado, exceto nas 107 cidades em que o procedimento já foi concluído.

Coleta

Atualmente a coleta biométrica é obrigatória em 478 municípios e, em um futuro próximo, será estendida para a capital paulista e para as outras cidades.

Atendimento

Os cartórios eleitorais funcionarão no sábado, das 8 às 13 horas. Já os horários nos shoppings com postos de atendimento eleitoral será das 10 às 15 horas. O agendamento on-line de horário é recomendável em todos os locais.