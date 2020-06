Lance Livre 13-06-2020

Debate em meio

à pandemia

A pandemia da Covid-19 deve dificultar, e até inviabilizar, a realização de debates políticos, transmitidos ao vivo, entre os candidatos a prefeito.

Alternativas

Há algumas alternativas sendo estudadas, por órgãos de imprensa e instituições, sobre a manutenção da distância entre os participantes e uma discussão política sem torcidas e platéia.

Discussões

Até lá, no entanto, as discussões sobre a possibilidade de realização desses eventos serão determinadas pela Justiça Eleitoral.

Expectativa

Já existe expectativa de pré-candidatos sobre a realização de debates para expor propostas e ideias.

Convenções

virtuais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, na semana passada, a possibilidade de os partidos políticos realizarem convenções partidárias por meio virtual para a escolha dos candidatos que disputarão as Eleições 2020.

Datas

As convenções partidárias deverão ser realizadas entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, conforme prevê o Calendário Eleitoral.

Gordela

O futebol amador de Suzano lamentou nesta sexta-feira (12 de de junho) a morte de um dos seus mais tradicionais jogadores. O aposentado Antonio Talarico, o Toninho Gordela, faleceu, em São Paulo. Ele completaria 74 anos neste sábado (13 de junho). Deixa esposa, duas filhas e dois netos. Gordela jogou no Urupês, Bola Branca e Guarani.

Pai de jornalista

Era pai da jornalista Ana Karina Talarico, que trabalhou no DS, nos anos 2000.

Obras públicas

As prefeituras das cidades da região tentam manter, na medida do possível, a normalidade em relação ao prazo de obras públicas. Mas há, sem dúvida, uma grande dificuldade do andamento dos serviços em meio à pandemia.