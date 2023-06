LANCE LIVRE 13-06-2023

Posse no Rotary Club

O Rotary Club de Suzano ‘Sul’ realiza no próximo dia 6 de julho, às 20 horas, a transmissão de posse da nova presidência da gestão 2023-2024.



Novo presidente

O presidente Joaquim Castro de Souza assume no lugar de Zenemon Yamamoto. O evento será na Vila Urupês, em Suzano.



Tesoureiro do PSDB em Poá

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, tesoureiro nacional do PSDB, se reuniu com a prefeita de Poá, Marcia Bin. Ela é a única integrante do partido, entre prefeitos e prefeitas, no Alto Tietê.



Eleições de 2024

A conversa foi sobre eleições municipais. Marcia Bin vai disputar a reeleição e o PSDB se colocou à disposição para ajudar no pleito municipal.



Nova gestão da Cipa

A nova gestão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Suzano para o biênio 2023-2024 está participando da formação direcionada à capacitação dos 16 servidores eleitos e indicados para a função.



Atividades

As atividades propostas pelo curso estão sendo oferecidas entre esta segunda e quarta-feira (12 e 14/06) na sede do Corpo de Bombeiros.



Formação

O primeiro dia de formação contemplou uma apresentação relacionada à organização da Cipa, que foi ministrada pelo presidente da comissão, Cesar Souza Braga, e pelo técnico do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), Everton Santos, que também aplicou as disciplinas Higiene do Trabalho, Metodologia da Investigação e Acidentes e Doenças relacionados ao Trabalho.