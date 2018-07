Lance Livre 13-07-2018

Arena de Suzano

A inauguração da Arena de Suzano, no Parque Max Feffer, reacendeu a esperança de que o município possa, novamente, ser colocado nos cenários estadual e nacional como a “cidade do vôlei”, como ocorreu nos anos 90.

Retomada ou

‘mandos’ de jogos

Segundo a coluna apurou, há duas pretensões: a retomada de um time de vôlei da cidade ou a possibilidade de que “mandos” de jogos de outros times sejam realizados, em Suzano.

Federação Paulista

Conforme reportagem que o DS publicou na semana passada, a Federação Paulista de Vôlei (FPV) tem interesse em utilizar o ginásio.

Principal

competição

do País

O Campeonato Paulista de Voleibol Masculino é a principal competição de clubes de voleibol masculino do estado de São Paulo e o principal campeonato estadual do Brasil.

Organização

A competição é organizada pela FPV e dividida em duas divisões: Especial e Primeira Divisão.

Divisões

Ambas as divisões costumam ter número variável de equipes participantes a cada edição. A equipe vencedora Divisão Especial é designada campeã paulista de voleibol.

Característica

No passado uma característica bastante comum no campeonato era a associação de fortes equipes de outros estados com clubes de São Paulo para a disputa do Paulista, tornando-o uma espécie de "mini-Superliga". Desde 2009 o torneio não conta mais com tais equipes "estrangeiras" ao Estado.