LANCE LIVRE 13-07-2023

Conferência de Assistência Social

O Conselho Municipal de Assistência Social (Comas), com apoio da Prefeitura de Suzano, realizou na última terça-feira (11) a 14ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no Centro. As informações são da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).



Políticas Públicas

O evento focou no desenvolvimento de políticas públicas e na escolha, por meio de eleição, dos agentes que representarão a cidade na conferência estadual em outubro.



Participação

Com a participação dos secretários municipais Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Pedro Ishi (Saúde), Leandro Bassini (Educação) e Alex Santos (Governo), a ação contou com a presença de aproximadamente 250 conferencistas que, em conjunto com integrantes da administração pública, trataram de múltiplas diretrizes e metas a serem atingidas nas esferas municipal, estadual e federal no que se refere ao trabalho social, incluindo políticas socioassistenciais exitosas e serviços que podem ser implementados a curto, médio e longo prazo em Suzano.



Temas

Ao longo do dia, a conferência debateu cinco temas com foco no panorama do serviço de apoio na cidade, sendo estes a importância do controle financeiro e orçamentário para garantir direitos assistenciais diversos, a qualificação das instâncias de controle social com diretrizes democráticas, a articulação entre os setores para potencializar a ação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), a universalização do acesso ao direito em sociedade e a relevância de uma boa gestão dos benefícios socioassistenciais. Foram oficializados os seis delegados que representarão Suzano na conferência estadual, bem como seus suplentes. Eles levarão as demandas sociais do município na edição estadual da conferência.