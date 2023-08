LANCE LIVRE 13-08-2023

Entrevista com vereadores

O Diário de Suzano iniciou, na semana passada, uma série de entrevistas com os vereadores da Câmara.



Primeiros

Os primeiros a falarem foram o presidente Joaquim Rosa e o vice Márcio Malt, os dois do PL.



Canal do YouTube e redes sociais

As entrevistas podem ser acompanhadas no Portal do jornal, no Canal do YouTube e nas redes sociais.



Boy

Informações do portal Poder 360 apontam que o presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, o Boy, aumentou o próprio salário em 23%, deixando os R$ 24,7 mil que recebia até fevereiro deste ano e passando a ganhar R$ 30,4 mil a partir de abril. O PL preferiu não comentar o aumento.



Desbloqueio

O aumento se deu um mês depois de o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, determinar o desbloqueio das contas do PL, em 17 de fevereiro deste ano.



Plano Diretor de Itaquá

O mês de agosto será marcado por uma série de oficinas sobre a revisão do Plano Diretor de Itaquaquecetuba. Serão quatro ações realizadas durante a semana do dia 21, no período noturno e uma no fim de semana, para que a população participe e colabore com a construção do diagnóstico do município.



Eduardo Boigues

“Vamos refletir e compartilhar as mudanças que queremos para adequar a cidade às necessidades da população. Isso é fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico e geográfico, então a participação popular é fundamental”, explica o prefeito Eduardo Boigues.