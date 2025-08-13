LANCE LIVRE 13-08-2025

Dez anos da DDM de Suzano

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano completa dez anos e realiza na quinta-feira, dia 14 de agosto, às 16 horas, um café da tarde para marcar a data.



Silmara Marcelino

O evento será conduzido pela delegada da Mulher, Silmara Marcelino, que vem realizando um trabalho importante na unidade de Suzano.



Pedro Ishi em Poá

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), esteve em Poá, ao lado do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente da Capital, e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado, para a assinatura do convênio entre o município e o Governo do Estado para a construção do Complexo Viário do Alto Tietê, que contemplará Suzano, Poá e Itaquaquecetuba.

A parte de Suzano

“Assim como tivemos em abril, quando assinamos nossa parte do convênio, o evento contou com a presença do secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, que tem sido um grande parceiro da nossa região, assim como toda a gestão do nosso governador Tarcísio de Freitas”, disse o prefeito de Suzano.





Câmara de Suzano vota dois itens

A Câmara de Suzano vota nesta quarta-feira (13) dois projetos de lei. O público pode acompanhar a sessão de forma presencial ou on-line.



Projetos

O primeiro item que será votado é o projeto, de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, que institui a “Corrida contra a Pólio” no calendário oficial. O segundo item dá nome à atual Rua “156”, no Miguel Badra. A via passará a se chamar Marcos César da Silva.