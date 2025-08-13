Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 13 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 13-08-2025

13 agosto 2025 - 05h00Por editoracao

Dez anos da  DDM de Suzano
A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano completa dez anos e realiza na quinta-feira, dia 14 de agosto, às 16 horas, um café da tarde para marcar a data.  
 
Silmara  Marcelino 
O evento será conduzido pela delegada da Mulher, Silmara Marcelino, que vem realizando um trabalho importante na unidade de Suzano. 
 
Pedro Ishi em Poá 
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), esteve em Poá, ao lado do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente da Capital, e do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado, para a assinatura do convênio entre o município e o Governo do Estado para a construção do Complexo Viário do Alto Tietê, que contemplará Suzano, Poá e Itaquaquecetuba. 

A parte  de Suzano 
“Assim como tivemos em abril, quando assinamos nossa parte do convênio, o evento contou com a presença do secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, que tem sido um grande parceiro da nossa região, assim como toda a gestão do nosso governador Tarcísio de Freitas”, disse o prefeito de Suzano.  
 
 
Câmara de Suzano vota dois itens 
A Câmara de Suzano vota nesta quarta-feira (13) dois projetos de lei. O público pode acompanhar a sessão de forma presencial ou on-line.  
 
Projetos 
O primeiro item que será votado é o projeto, de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei, que institui a “Corrida contra a Pólio” no calendário oficial. O segundo item dá nome à atual Rua “156”, no Miguel Badra. A via passará a se chamar Marcos César da Silva.