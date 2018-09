Lance Livre 13-09-2018

Registro de

candidaturas

Dez dos 12 candidatos a governador do Estado de São Paulo já tiveram os seus pedidos de registro de candidatura julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Indeferido

O candidato Edson Dorta, do Partido da Causa Operária (PCO), teve o seu registro indeferido, devido a irregularidades na prestação de contas da agremiação. Ele recorreu.

Deferidos

Entre os demais candidatos, tiveram o pedido deferido os seguintes nomes (por ordem alfabética): João Doria (PSDB); Luiz Marinho (PT); Major Costa e Silva (DC); Márcio França (PSB); Paulo Skaf (MDB - deferido com recurso); Prof. Claudio Fernando (PMN); Professora Lisete (PSOL); Rodrigo Tavares (PRTB); Rogerio Chequer (NOVO); e Toninho Ferreira (PSTU).

Solicitação de

Marcelo Candido

A solicitação de registro do candidato Marcelo Candido (PDT) ainda não foi julgada.

Atuação regional da Defesa Civil

A Câmara Técnica de Segurança do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) tem como pauta de trabalho a atuação regional da Defesa Civil.

Auxílio

A ideia é que haja um auxílio-mútuo entre as cidades diante de acontecimentos que exijam a ação da Defesa, como em enchentes e demais desastres naturais. As tratativas envolvem o suporte da Casa Militar do Estado, para treinamentos dos agentes do Alto Tietê.

Ajuda

A ajuda entre os municípios é uma meta do consórcio. Por meio de nota, a Condemat informou que as tratativas para a atuação regional da Defesa Civil estão encaminhadas.

Prioridade

A prioridade para o trabalho, neste momento, é a inserção do Alto Tietê na programação de cursos, treinamentos e workshops promovidos pela Casa Militar. Atualmente, a entidade promove essas ações de treino em outras regiões, o que dificulta o deslocamento dos agentes.