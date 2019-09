Lance Livre 13-09-2019

PT de Suzano

elege novo

presidente

O publicitário Valterson Mengalli é o novo presidente do PT Suzano. Candidato único ele foi eleito com 96,5% dos votos – 646 nominais e 23 em branco.

Chapa

A chapa Construindo a Unidade PT Suzano foi a única a disputar a direção municipal do partido.

PED

O Processo de Eleições Diretas (PED) do PT ocorreu no domingo em todo Brasil e marcou a etapa municipal do 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores.

Filiados

Os 669 filiados e filiadas suzanenses que compareceram às urnas no Sindicato da Construção Civil de Suzano também votaram nas chapas nacionais, estaduais além de chapas para coordenação da Macrorregião Guarulhos/Alto Tietê e nos candidato a coordenador da macro, sendo eleito o vereador do PT de Arujá, Renato Caroba, com 5.111 votos.

Câmara Federal

Reportagem do Jornal O Estado de S. Paulo, publicada ontem, mostrou que as eleições do ano passado proporcionaram a maior taxa de renovação do Congresso Nacional dos últimos 30 anos, em torno de 50%, mas não interferiram em algumas práticas tão combatidas pelos novos parlamentares durante a campanha.

Só 7% dos

deputados abrem mão do imóvel

funcional

Segundo o jornal, o auxílio-moradia, concedido por ambas as Casas, é um exemplo disso: só 7% deputados e senadores (43 dos 594) abrem mão atualmente do uso do imóvel funcional ou de repasses em dinheiro para pagar as noites em que passam em Brasília.

Custo

A reportagem mostrou também que o custo desses auxílios mensais previstos em lei já passou de R$ 4,6 milhões de fevereiro a agosto. Ao menos R$ 21 milhões ainda são gastos anualmente com a manutenção dos 504 imóveis funcionais do Legislativo Federal. São 411 parlamentares hoje que usufruem desse direito. Outros 119 recebem até R$ 5,5 mil para ajudar nas despesas com hospedagem.