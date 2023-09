LANCE LIVRE 13-09-2023

Pesquisa da Saúde

O secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, anunciou o início da pesquisa sobre a satisfação dos usuários de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.





Questionamentos feitos pelo WhatsApp

Os questionamentos, feitos pela primeira vez por meio do WhatsApp da Ouvidoria da Secretaria de Saúde, vão analisar a percepção dos pacientes do SUS residentes no estado que foram submetidos a internações hospitalares no período entre novembro de 2022 e abril de 2023 e, assim, avaliar a regionalização dos serviços de saúde na rede.





Mensagens

Neste primeiro dia de disparo, as mensagens serão enviadas para pacientes da cidade de São Paulo e da região de Piracicaba, no interior paulista. As demais regiões do Estado serão incluídas gradativamente até o dia 27 de setembro.





Fórum Nacional

de Vice-Prefeitos

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) instalou o Fórum Nacional de Vice-Prefeitos durante a XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios realizada neste ano.





Objetivo da iniciativa

O objetivo da iniciativa é criar uma instância que permita a aproximação desses agentes públicos para com o movimento municipalista. Neste mês de setembro haverá evento presencial entre os dias 27 e 28 de setembro na sede da CNM.