LANCE LIVRE 13-09-2025

Projeto criminaliza falsos veterinários
O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) anunciou, pelas redes sociais, que foi aprovado, na Câmara dos Deputados, o projeto que criminaliza o exercício ilegal da medicina veterinária.
Exercício ilegal da profissão
A proposta inclui o exercício ilegal da profissão de médico veterinário no Código Penal equiparando-o às infrações previstas para médicos, dentistas e farmacêuticos.
6 meses e dois anos
O deputado lembrou que quem atuar sem habilitação poderá pegar de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. A proposta segue para o Senado Federal.
Instituições são homenageadas na Câmara de Mogi
A Câmara de Mogi das Cruzes promoveu, na noite de quinta-feira (11), uma sessão solene dedicada à entrega da Medalha de Responsabilidade Social. A homenagem reconheceu pessoas e instituições que se destacaram por meio de ações, campanhas e projetos voltados ao bem-estar social e à preservação ambiental.
Entidades
Nesta edição, receberam a honraria: o Instituto SOPA, os Anjos da Madrugada, a Associação Beneficente Santo Ângelo, o Núcleo Aprendiz do Futuro, a Instituição O Bom Samaritano e a turismóloga Juliana Marques.
Autor do projeto
O vereador Edson Santos, autor do Projeto de Decreto Legislativo nº 18/21, que instituiu a Medalha, destacou que a iniciativa busca valorizar aqueles que entendem que a responsabilidade social vai além do simples cumprimento das obrigações legais.