Lance Livre 13-11-2018

Biometria

Com o término das Eleições Gerais e a retomada do atendimento pela Justiça Eleitoral, o eleitor pode se antecipar e fazer a biometria com tranquilidade antes de que ela se torne obrigatória em seu município.

Evitar filas

Adiantando-se, o cidadão evita filas e eventuais transtornos que possam surgir com a obrigatoriedade. O agendamento on-line do dia e horário é necessário.

Cadastramento

O cadastramento biométrico está disponível em todos os cartórios eleitorais do Estado de São Paulo e também nas unidades do Poupatempo com atendimento eleitoral.

Coleta de digitais

O procedimento envolve coleta das digitais, fotografia e atualização dos dados pessoais. O objetivo é tornar mais seguro o processo de identificação de cada cidadão no momento do voto, já que as digitais de cada pessoa são únicas.

O que levar

É necessário apresentar documento oficial de identificação, comprovante de residência em nome do eleitor com no máximo três meses e título eleitoral, caso tenha.

Profissionais

do Ano

A Câmara de Suzano realizará, no dia 3 de dezembro, às 19 horas, sessão solene dos “Profissionais do Ano 2018”.

Educação

Profissionais da área de Educação estão entre os homenageados. Escolhida como “Merendeira Municipal do Ano”, Vanuza Alves Ferreira nasceu em Serrinha (BA).

Educadora

O título de “Educadora do Ano” de 2018 será para Sônia Aparecida dos Santos.

Fotojornalista

O fotojornalista e documentarista Carlos Magno Rodrigues receberá o título de Jornalista do Ano.

Aos 16 anos

O homenageado nasceu em São Paulo, em 1972. Descobriu a fotografia aos 16 anos. Fez diversos cursos de fotografia e veio para Suzano em 1994, trabalhar como repórter-fotográfico no jornal Diário de Suzano.