Lance Livre 13-11-2019

Receitas médicas e odontológicas

Foi publicada a lei que dispõe sobre a emissão de receituário médico e odontológico em letras de forma legível ou digitadas.

Autoria

A legislação é de autoria do vereador Jaime Siunte (PTB) e foi assinada pela presidente do Legislativo suzanense, Gerice Lione (PL), a esposa do Prefeito da Academia.

Receituário

Por receituário médico, a lei entende como formulação de diagnóstico e prescrição terapêutica; de prescrição de execução e tratamento pré-cirúrgico e pós-operatório; atestado e laudo médico; e pedidos de exames.

Argumentos

O vereador argumentou que a ideia para elaborar essa lei surgiu por vários relatos de erros de interpretação de receituários médicos expedidos sem caligrafia legível, “colocando em risco a saúde e vida dos pacientes”.

401 cidades

As 401 cidades onde o prazo do cadastramento biométrico está chegando ao fim terão mais um plantão da Justiça Eleitoral no próximo fim de semana. Em todos esses municípios, haverá atendimento na sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República.

82

Em 82 deles, o procedimento termina em 29 de novembro e, nessas localidades, haverá ainda plantão de atendimento no sábado (16).

Oportunidade

Será mais uma oportunidade ao eleitor que ainda não compareceu de evitar que seu título seja cancelado. O horário de atendimento é das 8h às 14h. O objetivo dos plantões é facilitar o acesso ao serviço para aqueles que não conseguem ir aos cartórios durante os dias da semana.

Documento oficial

Para ser atendido, o cidadão deve levar documento oficial com foto, comprovante de residência recente e o título de eleitor, caso já tenha.

Consequências

Quem não fizer o cadastramento biométrico sofrerá uma série de consequências, como não poder votar nas eleições municipais de 2020, obtenção de passaportes e empréstimos em bancos públicos, entre outras.