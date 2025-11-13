Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 13-11-2025

13 novembro 2025 - 05h00Por editoracao

Rodrigo Ashiuchi na COP30 
O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, está em Belém do Pará, representando a gestão do prefeito Ricardo Nunes na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). 
 
Oportunidade  de diálogo 
Segundo ele, “é uma oportunidade única de dialogar com o mundo sobre o futuro do planeta, e de mostrar que São Paulo, a maior cidade da América Latina, está fazendo sua parte”. 
 
1º dia 
No primeiro dia, o ex-prefeito participou de conversas sobre créditos de carbono e também sobre cidades resilientes. “São pautas ambientais que estão no centro das políticas públicas e que em São Paulo, já é realidade como a descarbonização com a frota sustentável, ampliação de áreas verdes e muito mais”, disse. 
 
Espaço global 
Para o ex-prefeito, “participar desse espaço global é reafirmar o compromisso com um futuro mais sustentável, justo e resiliente”.
 
Prefeito em  exercício Téo  Cusatis 
O prefeito em exercício Téo Cusatis fica no comando da Prefeitura de Mogi das Cruzes até esta sexta-feira, dia 14 de novembro, com a licença da prefeita Mara Bertaiolli (PL), 
 
Vistorias  
Ele aproveita os últimos dias no cargo para vistoriar obras. Teo esteve, por exemplo, na construção do novo Cempre de Biritiba Ussú. A unidade tem investimento de R$ 11,7 milhões e terá capacidade para 312 alunos em 13 turmas, da educação infantil ao ensino fundamental I.