Lance Livre 13-12-2017

Ruas

esburacadas

Recuperar vias esburacadas e manter uma manutenção periódica de vias são desafios para os prefeitos das cidades da região.

Problemas

As ruas, geralmente, estão com problemas no asfalto, para não dizer com crateras, em determinados bairros, o que gera muitas reclamações. São Paulo, como não é uma ilha, também passa pelo problema.

Recuperação

do pavimento

No entanto, na Capital, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que pretende recapear o asfalto das "grandes avenidas" da cidade até abril de 2018.

Início

previsto

Com início previsto para 10 de novembro, a nova etapa do programa Asfalto Novo pretende recuperar cerca de 3 milhões de metros quadrados de vias, entre elas a Avenida Paulista, na região central, e a Avenida Interlagos, na zona sul.

Ampla campanha

Uma ampla campanha na televisão garante para o prefeito de São Paulo a publicidade do seu programa de recuperação de vias.

Empecilho

para manutenção

A chuva, no entanto, pode ser um empecilho para a manutenção de cronogramas. "Vamos esperar evidentemente que, primeiro, São Pedro nos ajude, não mande tanta chuva, porque onde há chuva, você não consegue aplicar o asfalto", disse Doria em entrevista, esta semana, ao jornal O Estado de S. Paulo.

Investimento

Ao todo, serão investidos R$ 350 milhões, dos quais R$ 210 milhões são do Fundo de Multas da cidade.

Saída para

a região?

Está aí uma saída que pode espelhar prefeitos das cidades da região: asfalto novo e não remendado nas ruas das cidades.