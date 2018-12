Lance Livre 13-12-2018

Municípios

pedem socorro

Reportagem publicada na Agência Estado mostra que um em cada três municípios brasileiros não consegue gerar receita suficiente sequer para pagar o salário de prefeitos, vereadores e secretários.

1.872

O problema atinge 1.872 cidades que dependem das transferências de Estados e da União para bancar o custo crescente da máquina pública, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan).

Após a

Constituição

Uma parte desses municípios foi criada após a Constituição de 1988, que facilitou esse movimento, e ainda não conseguiram justificar sua emancipação.

Falta de autonomia

Segundo a reportagem da Agência Estado, essa falta de autonomia financeira, porém, não impediu que voltasse ao Congresso um projeto de lei que permite a criação de 400 novos municípios.

Mogi das Cruzes

O prefeito Marcus Melo entregou obras de melhorias do Mercado do Produtor Minor Harada, no bairro do Mogilar.

Mogi é Agro

A reforma faz parte do Programa Mogi é Agro, uma série de ações e projetos que tem destacado o agronegócio mogiano, contribuindo para impulsionar o desenvolvimento do setor.

Instalação

de uma câmera

Durante o evento, ele anunciou a instalação de uma câmera de segurança na área central interna da feira.

Melhorias

As melhorias já executadas incluem a reforma da guarita, realizada em parceria com Associação dos Permissionários do Mercado do Produtor; a construção de uma nova lixeira com o intuito de organizar e separar o lixo; a pintura das fachadas com as cores do Mogi é Agro e a identificação do espaço como logo do programa.

Sinalização

Outros serviços realizados foram a implantação das sinalizações horizontal e vertical, em parceria com a Secretaria de Transportes; formalização do horário de funcionamento e apresentação dos uniformes; além da identificação dos veículos com a marca Mogi é Agro.