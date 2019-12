Lance Livre 13-12-2019

Câmaras e

As câmaras municipais estão investindo na ampliação de suas redes sociais com objetivo de maior interação com o público.

Em Brasília, por exemplo, a Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais (Semid) e a Secretaria de Comunicação (Secom) da Câmara dos Deputados promoveram ajustes editoriais nos perfis institucionais da instituição nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram – @camaradeputados, @tvcamara e @RadioCamara.

Desde segunda-feira (9), apenas o perfil @camaradeputados publica as notícias sobre as atividades legislativas desenvolvidas na Casa – no Plenário e nas Comissões, bem como as iniciativas institucionais.

Já os perfis @tvcamara e @RadioCamara divulgarão a programação da TV e da Rádio.

O canal @camaradosdeputadosoficial no Youtube, por sua vez, concentrará a transmissão ao vivo, em tempo real, de todos os conteúdos debatidos na Casa, além da programação da TV Câmara e de alguns programas da Rádio Câmara.

Com a mudança, “busca-se conferir uma comunicação integrada, sem redundâncias e com maior eficácia pelos canais da instituição nas redes socais”.

A Câmara dos Deputados dispõe de um canal para checagem de fatos – o Comprove. Por meio do número de WhatsApp (61) 99660-2003, o usuário pode consultar a veracidade de informações relacionadas à atividade, estrutura e administração da Casa e aos deputados federais no desempenho de sua função regimental.

Além de enviar a resposta ao cidadão por WhatsApp, a Câmara também publicará as demandas de maior interesse na página do Comprove , no Portal da Câmara, e nas redes sociais, facilitando o processo de verificação das fake news e promovendo maior transparência.