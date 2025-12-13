LANCE LIVRE 13-12-2025

Meio Ambiente lança campanha ‘Histórias de Esperança’

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano iniciou nesta sexta-feira (12/12) a terceira edição da campanha de apadrinhamento “Histórias de Esperança” em lojas de materiais para pets.



A iniciativa visa arrecadar itens para cães e gatos acolhidos em Organizações Não Governamentais (ONGs) e parceiros cuidadores para que estes possam prover condições ainda mais amigáveis para 123 animais.



Com temática especial, a campanha conta com árvores de Natal nas lojas participantes, decoradas com cartões, fotos e histórias dos cães e gatos disponíveis para apadrinhamento. Depois de escolher um dos animais, o interessado poderá adquirir itens que ele necessita, como ração, coleiras, remédios, roupas e camas, ou ainda presenteá-lo com uma adoção, complementando a família para as festas de fim de ano.



Nesta edição, os munícipes podem participar escolhendo os pets em diversos pontos da cidade, como nas três unidades da Zeca Rações: a primeira na rua Caboclos, 495, na Vila Urupês; a segunda na avenida Antônio Marques Figueira, 1.292, na Vila Figueira; e a terceira, onde também funciona uma clínica veterinária, na avenida Antônio Marques Figueira, 1.444, também na Vila Figueira.





Os suzanenses ainda podem procurar a sede da GranPet, na rua Nove de Julho, 1.171, no Jardim Santa Helena, e nas unidades da AmiPet, na estrada dos Fernandes, 2.614, Parque Santa Rosa, e na avenida Francisco Marengo, 1.644, Jardim Dona Benta.