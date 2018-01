Lance Livre 14-01-2018

O uso das

redes sociais

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), tem utilizado com assiduidade às redes sociais, sobretudo o Facebook.

Tendência

A tendência é seguida pela maioria dos prefeitos das cidades do Estado de São Paulo, principalmente pelo da Capital.

Críticas

João Doria (PSDB) chegou a ser criticado no ano passado por opositores. Chegaram a afirmar que “governava a cidade mais pelas redes sociais do que pessoalmente”.

Comunicação

com moradores

O fato é que Doria tem se comunicado mais com os moradores de São Paulo por meio das redes sociais e tem obtido algum êxito.

Ferramenta

Ferramentas, como Facebook, devem contribuir mais ainda nas eleições quando os candidatos que têm menos tempo de tevê poderão utilizar a rede como forma de “propaganda”. Mas é bom observar as regras eleitorais.

Operadoras de TV

Os deputados estaduais aprovaram projeto que determina a proibição da cobrança extra do ponto adicional instalado pelas operadoras de tevê por assinatura.

Aparelho

de recepção

A medida prevê também que o aparelho para recepção do ponto adicional poderá ser cobrado, mas sem acréscimo no valor mensal.

Autor

Para o autor, deputado José Américo (PT), o valor pago a mais pelo consumidor é abusivo.

Lei federal

A lei federal que regulamenta o serviço de tevê a cabo não prevê a possibilidade de cobrança adicional de serviço, no entanto as empresas cobram pelo ponto extra.

Cobrança

A cobrança por ponto adicional só será devida no caso de o consumidor optar por programação diferente do ponto principal. O maquinário para a transmissão do sinal adicional poderá ser cobrado, mas deve ser garantido ao consumidor o direito de aquisição de aparelho com recepção universal.