LANCE LIVRE 14-01-2024

Participação de prefeitos

A edição do Ciclo de Debates com Agentes Públicos e Dirigentes Municipais registrou um aumento de 36% na participação de prefeitos. O encontro, que acontece há 27 anos, foi criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) para orientar gestores e difundir boas práticas administrativas.



Especialistas

“Reunimos especialistas de várias áreas do Tribunal para discutir assuntos importantes para o setor público. Os temas são escolhidos com base nas dificuldades que nos chegam diariamente. Este ano, por exemplo, falamos sobre a Nova Lei de Licitações, Terceiro Setor e Planejamento”, explicou o presidente da Corte, Sidney Beraldo.



Aumento

“O aumento no número de prefeitos presentes só mostra que os gestores estão cada vez mais interessados em aprimorar a qualidade do serviço prestado à população”, acrescentou.

Março e setembro

Realizadas entre março e setembro, as dez etapas atraíram 409 prefeitos, 36% a mais que em 2022. Já o número de presidentes de Câmaras passou de 244, no ano passado, para 207 em 2023.



Banco do Povo

O Banco do Povo de Mogi das Cruzes emprestou quase R$ 2 milhões para empreendedores mogianos no ano de 2023. O programa de microcrédito produtivo é uma parceria entre Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo. Ao todo, foram liberados 120 contratos.



Microcrédito

O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo que tem como objetivo promover a geração de emprego e renda por meio da concessão de microcrédito para o desenvolvimento econômico. Ele é destinado a empreendedores formais ou informais e os juros variam de 0,35% a 1% ao mês, índices menores que o mercado.