LANCE LIVRE 14-01-2026

Luís Camargo
O prefeito de Arujá, Luís Camargo, toma posse nesta quinta-feira, às 16 horas, em Mogi das Cruzes, como presidente do Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do Alto Tietê (Condemat).
Regionalização da saúde
Defensor da regionalização da saúde, Luís Camargo deve levar a pauta para as dicussões com os demais colegas prefeitos.
Ao vivo
Em 2025, Camargo concedeu entrevista ao vivo ao DS e falou da importância de os atendimentos de especialidades médicas, oferecidos pelo Governo do Estado, serem feitos nas cidades dos pacientes, no Alto Tietê.
Vice
O vice-presidente do Condemat será o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, que ocupa o cargo com a função de auxiliar Camargo nas decisões das pautas do Consórcio.
Governador ou presidente?
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará nesta quinta-feira, às 10 horas, em Suzano, para o lançamento oficial das obras da alça do Rodoanel ‘Mário Covas’. O evento será na Avenida Brasil, Jardim Monte Cristo. Tarcísio já vem preparado para responder umas das principais perguntas na área política: ele vai disputar a reeleição para o governo estadual ou se aventura na disputa presidencial?
Políticos e secretários
O evento, com a presença do governador, deve estar repleto de políticos e também de secretários do Estado.