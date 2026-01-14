Envie seu vídeo(11) 4745-6900
14/01/2026
Lance Livre

LANCE LIVRE 14-01-2026

14 janeiro 2026 - 05h00Por editoracao

Luís Camargo
O prefeito de Arujá, Luís Camargo, toma posse nesta quinta-feira, às 16 horas, em Mogi das Cruzes, como presidente do Consórcio de Desenvolvimento de Municípios do Alto Tietê (Condemat). 
 
Regionalização  da saúde 
Defensor da regionalização da saúde, Luís Camargo deve levar a pauta para as dicussões com os demais colegas prefeitos. 
 
Ao vivo 
Em 2025, Camargo concedeu entrevista ao vivo ao DS e falou da importância de os atendimentos de especialidades médicas, oferecidos pelo Governo do Estado, serem feitos nas cidades dos pacientes, no Alto Tietê.
 
Vice 
O vice-presidente do Condemat será o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, que ocupa o cargo com a função de auxiliar Camargo nas decisões das pautas do Consórcio.
 
Governador ou  presidente?
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará nesta quinta-feira, às 10 horas, em Suzano, para o lançamento oficial das obras da alça do Rodoanel ‘Mário Covas’. O evento será na Avenida Brasil, Jardim Monte Cristo. Tarcísio já vem preparado para responder umas das principais perguntas na área política: ele vai disputar a reeleição para o governo estadual ou se aventura na disputa presidencial?
 
Políticos e  secretários 
O evento, com a presença do governador, deve estar repleto de políticos e também de secretários do Estado.