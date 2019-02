Lance Livre 14-02-2019

IPTU

IPTU tem sido um dos principais assuntos discutidos nas cidades da região.

Protesto

Em Mogi das Cruzes, nesta semana, houve protesto na Câmara de contribuintes reclamando dos valores dos carnês.

Reunião

Em Suzano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), se reuniu ontem com vereadores para garantir que não haverá aumento real, apenas a correção do valor (O DS traz reportagem na edição de hoje).

Pacto Federativo

Mudanças no Pacto Federativo e a justa divisão dos recursos entre a União, os estados e os municípios. Esta foi a tônica da reunião que ocorreu na Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e que contou com a participação do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD).

Defesa dos

Municípios

No encontro também foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios. “Precisamos fortalecer o movimento municipalista, que tem como objetivo a descentralização político-administrativa da União e dos estados em favor dos municípios”, destaca o deputado federal.

Presidente da CNM

Bertaiolli participou do encontro ao lado do presidente da entidade, Glademir Aroudi, e da prefeita de Monteiro Lobato, Daniela de Cássia.

MMM

Daniela, inclusive, integra o Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), da CNM.

À frente dos

serviços

Segundo o deputado, os municípios estão à frente dos serviços oferecidos à população e, portanto, são os mais cobrados e demandados. “O munícipe não sabe e nem tem a obrigação de saber quem é o responsável por aquele serviço. É do prefeito e dos vereadores que ele cobra o bom atendimento, a ampliação das atividades e exige qualidade”, destaca Bertaiolli, que conhece muito bem este assunto por ter sido prefeito de Mogi das Cruzes por dois mandatos. “A União fica com a maior parte dos recursos, e na ponta desta divisão, está o município”, ressaltou.